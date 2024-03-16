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Минобороны сообщило об уничтожении бойцов украинского подразделения «Кракен»

Минобороны: ВС РФ ударом авиабомбы уничтожили до 300 бойцов «Кракена»

Российские войска уничтожили до 300 бойцов украинского подразделения «Кракен» в результате удара авиационным боеприпасом. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Из видео, распространенного ведомством, следует, что речь идет об объемно-детонирующей авиабомбе ОДАБ-1500.

В Минобороны также сообщили, что главе МО РФ Сергею Шойгу были доложены данные объективного контроля уничтожения украинской техники и живой силы.

До этого американский портал Military Watch Magazine (MWM) писал, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) под Донецком и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом месте стали более уязвимыми после уничтожения комплекса Patriot в районе Покровска.

15 марта Минобороны России сообщило о пресечении атаки по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

В этот же день сообщалось, что штаб Вооруженных сил Украины под Черниговом и боевая радиолокационная станция при нем, были поражены российскими войсками с помощью ракетного удара.

Ранее войска РФ уничтожили командный пункт с украинскими офицерами.

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