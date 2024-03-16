В Минобороны заявили о поражении опорных пунктов 1-й бригады президента Украины

Бомбардировочная авиация и артиллерия группировки войск «Восток» поразила ряд опорных пунктов 1-й бригады президента Украины и 128-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает ТАСС.

По словам главы пресс-центра, бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы украинской стороны в районах Старомайорского, Урожайного и Вольного Поля.

Гордеев уточнил, что российские войска улучшили положение по переднему краю, отразили одну контратаку ВСУ и пресекли их попытки провести разведку боем, а также усилить ротацию на передовых позициях. По его словам, за сутки были уничтожены 30 украинских военных и два пикапа.

15 марта Минобороны РФ сообщало, что ВСУ в общей сложности потеряли более 1,5 тысячи человек при попытках прорвать границу с 12 по 14 марта.

До этого оборонное ведомство передавало, что расчеты реактивной системы залпового огня «Торнадо» ликвидировали группу ВСУ, которая выдвигалась для эвакуации раненных диверсантов на границе с Российской Федерацией у села Козинка. Отмечалось, что общие потери украинских войск составили более 50 человек.

Ранее в США рассказали, как ВС РФ повысили свою эффективность в конфликте на Украине.