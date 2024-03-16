Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны заявили о поражении опорных пунктов 1-й бригады президента Украины

МО: ВС РФ поразили опорные пункты 1-й бригады президента Украины и ВСУ

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Бомбардировочная авиация и артиллерия группировки войск «Восток» поразила ряд опорных пунктов 1-й бригады президента Украины и 128-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает ТАСС.

По словам главы пресс-центра, бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы украинской стороны в районах Старомайорского, Урожайного и Вольного Поля.

Гордеев уточнил, что российские войска улучшили положение по переднему краю, отразили одну контратаку ВСУ и пресекли их попытки провести разведку боем, а также усилить ротацию на передовых позициях. По его словам, за сутки были уничтожены 30 украинских военных и два пикапа.

15 марта Минобороны РФ сообщало, что ВСУ в общей сложности потеряли более 1,5 тысячи человек при попытках прорвать границу с 12 по 14 марта.

До этого оборонное ведомство передавало, что расчеты реактивной системы залпового огня «Торнадо» ликвидировали группу ВСУ, которая выдвигалась для эвакуации раненных диверсантов на границе с Российской Федерацией у села Козинка. Отмечалось, что общие потери украинских войск составили более 50 человек.

Ранее в США рассказали, как ВС РФ повысили свою эффективность в конфликте на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами