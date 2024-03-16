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Глава МО Литвы может уйти в отставку

LRT: министр обороны Литвы Анушаускас планирует уйти в отставку

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Global Look Press

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что намерен уйти в отставку. Его слова передает радиостанция LRT со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент страны Гитанас Науседа проведет встречу с Анушаускасом в субботу, 16 марта. Пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюленис добавил, что Анушаускас сам запросил встречу.

До этого Анушаускас говорил, что Литва готова направить на Украину учебные миссии НАТО, а не собственные вооруженные силы.

По его словам, в странах Североатлантического альянса нет единого мнения насчет того, каким образом и в какой форме стоит поддерживать Украину.

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Кястутис Будрис в комментарии к заявлению французского лидера Эммануэля Макрона о войсках Запада на Украине говорил, что Вильнюс рассматривает вопрос об отправке туда военных.

Ранее в МИД Литвы назвали необходимое для обороны число резервистов.

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