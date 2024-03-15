Глава минобороны Белоруссии посетит Казахстан

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин планирует посетить с визитом Казахстан. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в соцсети Х по итогам встречи с военным атташе Казахстана.

Он сообщил, что процедура аккредитации военного атташе Казахстана генерал-майора Уларбека Абыкеева при минобороны Белоруссии была завершена.

«Обсуждены направления двустороннего сотрудничества, а также в рамках международных организаций, в том числе предстоящий официальный визит МО РБ (министра обороны Беларуси. — «Газета.Ru») в Казахстан», — написал Ревенко.

Он добавил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

В январе министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы.

Ранее в Минобороны Белоруссии назвали спецоперацию учебником для армии республики.