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Глава минобороны Белоруссии посетит Казахстан

Глава минобороны Белоруссии Хренин планирует посетить Казахстан

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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин планирует посетить с визитом Казахстан. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в соцсети Х по итогам встречи с военным атташе Казахстана.

Он сообщил, что процедура аккредитации военного атташе Казахстана генерал-майора Уларбека Абыкеева при минобороны Белоруссии была завершена.

«Обсуждены направления двустороннего сотрудничества, а также в рамках международных организаций, в том числе предстоящий официальный визит МО РБ (министра обороны Беларуси. — «Газета.Ru») в Казахстан», — написал Ревенко.

Он добавил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

В январе министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы.

Ранее в Минобороны Белоруссии назвали спецоперацию учебником для армии республики.

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