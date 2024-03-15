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Зеленский анонсировал новые удары по России

Зеленский пообещал нанести новые удары «с наибольшим уроном» по России

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары по Российской Федерации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, на совещании с военным руководством были определены «самые уязвимые места». Он подчеркнул, что удары будут нанесены с «наибольшим уроном».

Зеленский добавил, что обсудил с представителями кабмина и оборонно-промышленного комплекса Украины возможности страны по производству высокотехнологичных дронов. Президент добавил, что украинская сторона обладает подобным вооружением, но оно «должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным».

До этого Министерство обороны РФ соообщило о срыве всех попыток диверсий в Белгородской и Курской областях 12-15 марта.

По данным ведомства, безвозвратные потери ВСУ составили 550 человек личного состава, 19 БТР, 16 танков и 15 машин. Уточняется, что среди уничтоженной техники были 11 БМП Bradley американского производства.

Накануне ВС РФ ударили артиллерией и авиацией по атаковавшей Белгородскую область ДРГ и полностью восстановили контроль над селом Козинка.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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