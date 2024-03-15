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ФСБ сообщила о задержании украинского агента, готовившего теракты в Брянске

ФСБ: в России поймали участника украинской организации, который готовил теракты

Сотрудники ФСБ России заявили о задержании участника запрещенной террористической украинской организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)», который готовил теракты в преддверии выборов президента. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, задержанный готовился устроить теракты в Брянске. Как сообщили силовики, 22-летний житель Краснодарского края по указанию куратора организации забрал из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры. Таким образом он собирался дестабилизировать обстановку в стране, отметили в ФСБ.

До этого ФСБ сообщила, что силовики задержали в Белгородской области россиянку, которая работала по указанию украинских спецслужб.

По данным ведомства, женщина собиралась устроить диверсию на одном из объектов ж/д транспорта. Однако россиянку задержали с поличным, когда она готовилась. В ФСБ отметили, что женщина незаконно купила взрывное устройство и планировала подорвать железнодорожные пути, которые проходят по территории Белгородской области.

Ранее в России впервые арестовали гражданина Южной Кореи за шпионаж.

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