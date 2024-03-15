В Тульской области система ПВО сбила дрон

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Тульской областью. Об этом сообщает министерство обороны России, передает РИА Новости.
«Около 12:00 (мск) пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Тульской области», — отмечается в публикации.
В министерстве по региональной безопасности подчеркнули, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее дежурные средства противовоздушной обороны подавили два беспилотных летательных аппарата над Липецкой областью.
До этого в Калужской области силы российской противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре украинских беспилотника.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.