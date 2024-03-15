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В Тульской области система ПВО сбила дрон

Минобороны России: средства ПВО уничтожили БПЛА над Тульской областью

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Тульской областью. Об этом сообщает министерство обороны России, передает РИА Новости.

«Около 12:00 (мск) пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Тульской области», — отмечается в публикации.

В министерстве по региональной безопасности подчеркнули, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны подавили два беспилотных летательных аппарата над Липецкой областью.

До этого в Калужской области силы российской противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре украинских беспилотника.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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