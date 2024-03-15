ВС РФ выбили диверсантов из села Козинка

Министерство обороны РФ заявило о полном восстановлении контроля над селом Козинка в Белгородской области. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

«Проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, диверсанты попытались скрытно проникнуть в село, но были обнаружены и остановлены подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ России.

Подчеркивается, что все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей РФ были пресечены, при этом потери ВСУ составили 1,5 тыс. человек (из них 1 тыс. — ранеными), 18 танков и 23 БТР.

14 марта Минобороны РФ сообщило об отражении атаки украинской ДРГ. Поступили сообщения о боях в районе села Сподарюшино Белгородской области и в районе Теткино Курской области.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.