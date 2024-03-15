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Первые истребители Запада поступят на Украину летом 2024 года

РИАН: первые западные истребители F-16 поступят на Украину в июле 2024 года

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Ints Kalnins/Reuters

Страны Запада планируют передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon в июле 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации газеты The New York Times, Киев получит шесть F-16 летом текущего года. При этом в общей сложности Дания, Норвегия и Нидерланды обещали передать Украине до 60 истребителей ранних модификаций. Точные сроки не назывались.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в конце декабря сообщал, что украинские ВВС получат истребители после того, как для них подготовят подходящую инфраструктуру, соответствующую стандартам НАТО.

Кроме того, должен быть решен вопрос обслуживания этих самолетов. По данным РИА Новости, в настоящее время около 50 украинских технических специалистов обучаются в Дании. Для одного F-16 требуется от восьми до 14 человек.

Еще одной проблемой названо техническое состояние самолетов. По плану первые шесть истребителей должна предоставить Дания. На вооружении королевства находится 30 таких самолетов ранней модификации F-16AM, им больше 30 лет. Их должны были утилизовать до 2020-го, но приняли решение передать Украине.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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