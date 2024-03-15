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В Минобороны РФ рассказали о попытке ВСУ устроить атаку с помощью дронов и РСЗО

МО РФ: силы ПВО сбили дроны и снаряды над Белгородской и Калужской областями

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Минобороны РФ

В ночь на 15 марта над территориями Белгородской и Калужской областей уничтожили беспилотники и реактивные снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили пять беспилотника и два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» над территориями Белгородской и Калужской областей.

Таким образом российские военные пресекли попытку украинских противников устроить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации, отметили в Минобороны.

До этого в Калужской области силы российской противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотника. Также средства ПВО нейтрализовали беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью.

Ранее сообщалось, что ВСУ повредили домовладение во время обстрела села в Брянской области.

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