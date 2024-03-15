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В Киеве была объявлена воздушная тревога и прозвучали взрывы

В столице Украины произошли взрывы

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Gleb Garanich/Reuters

В столице Украины Киеве раздались взрывы. Об этом сообщил в Telegram-канале киевской городской военной администрации ее начальник генерал-полковник Сергей Попко.

По его словам, Киев подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. На подступах к городу в Киевской области заработали системы противовоздушной обороны. Попко признал, что в столице произошли взрывы. Он обратился к жителям города с призывом не покидать убежищ до окончания объявленной воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях Украины.

До этого сообщалось, что власти Варшавы намерены выделить $27 млн на оснащение и строительство в городе бомбоубежищ. Мэр польской столицы Рафал Тшасковский объявил, что бомбоубежища являются частью стратегии по «осуществлению наиболее значительных инвестиций, которые позволят нам подготовиться к любым неожиданностям» в ближайшие годы.

Ранее в США заявили о серьезном ударе по ПВО Украины.

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