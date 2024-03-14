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В США подтвердили сохранение военного присутствия в Балтии 

Остин заявил, что США сохранят устойчивое ротационное присутствие войск в Балтии

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Американские власти намерены поддерживать военное присутствие американских войск на территории стран Балтии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с латышским коллегой Андрисом Спрудсом в США, передает ТАСС.

«Латвия <…> принимает силы НАТО. И мы продолжим сохранять устойчивое ротационное присутствие американских сил в Балтии», — сказал американский министр обороны.

По его словам, Вашингтон по-прежнему привержен обороне стран Балтии. Он напомнил об обязательствах Статьи 5 Североатлантического договора, которая вот уже 75 лет закрепляет «принцип коллективной обороны». Документ предусматривает ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» стран — членов НАТО.

По данным пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, министры обсудили в том числе «пути укрепления» потенциала сдерживания и обороны НАТО. Речь на встрече шла и о необходимости расширения объемов выпуска продукции военно-промышленных комплексов Запада для поддержки Украины.

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