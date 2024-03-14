Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская военная полиция разместила новый пост в районе Голанских высот

МО РФ: новый пост российской военной полиции развернут в районе Голанских высот

close
100%
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Российская военная полиция разместила дополнительный пост на линии зоны разъединения Вооруженных сил Израиля и Сирии в районе Голанских высот. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, сообщает ТАСС.

По его словам, пост российской военной полиции был развернут в рамках мониторинга обстановки на линии «Браво» зоны разъединения ВС Израиля и Сирии в районе Голанских высот.

10 марта ливанская военизированная шиитская группировка «Хезболла» заявила об обстреле казарм ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) на Голанских высотах 30 снарядами.

До этого в израильской армии сообщили, что вечером 30 января был зафиксирован ряд запусков со стороны Сирии в направлении южной части Голанских высот. В ответ израильские истребители нанесли удары по сирийской военной инфраструктуре в районе Дераа.

Ранее в Сирии дрон проамериканской коалиции опасно сблизился с российским самолетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами