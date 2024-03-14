Российская военная полиция разместила новый пост в районе Голанских высот

Российская военная полиция разместила дополнительный пост на линии зоны разъединения Вооруженных сил Израиля и Сирии в районе Голанских высот. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, сообщает ТАСС.

По его словам, пост российской военной полиции был развернут в рамках мониторинга обстановки на линии «Браво» зоны разъединения ВС Израиля и Сирии в районе Голанских высот.

10 марта ливанская военизированная шиитская группировка «Хезболла» заявила об обстреле казарм ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) на Голанских высотах 30 снарядами.

До этого в израильской армии сообщили, что вечером 30 января был зафиксирован ряд запусков со стороны Сирии в направлении южной части Голанских высот. В ответ израильские истребители нанесли удары по сирийской военной инфраструктуре в районе Дераа.

Ранее в Сирии дрон проамериканской коалиции опасно сблизился с российским самолетом.