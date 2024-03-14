Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Коммерсантъ» уточнил, что повредили дроны ВСУ на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани

«Коммерсантъ»: дроны ВСУ повредили на НПЗ в Рязани установки по переработке

Атака украинских беспилотников по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) «Роснефти» привела к пожару на двух установках первичной переработки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с производством.

По его словам, повреждения получили две из четырех установок (АВТ-4 и АТ-6). По словам источника, на эти установки приходится 70% мощности завода. «Если восстановление займет длительное время, придется искать способ загрузки завода сырьем с других предприятий, чтобы сохранить объемы выпускаемой продукции», — предупредил источник.

13 марта на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области остановили переработку нефти из-за атаки дронов. А сегодня утром от удара беспилотника на Рязанском НПЗ вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров. Два человека пострадали – их госпитализировали, пожар позднее потушили. Украинские дроны интенсивно атакую регионы России второй день, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Российском топливном союзе рассказали, что будет с ценами на бензин после атак беспилотников по НПЗ страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами