«Коммерсантъ» уточнил, что повредили дроны ВСУ на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани

Атака украинских беспилотников по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) «Роснефти» привела к пожару на двух установках первичной переработки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с производством.

По его словам, повреждения получили две из четырех установок (АВТ-4 и АТ-6). По словам источника, на эти установки приходится 70% мощности завода. «Если восстановление займет длительное время, придется искать способ загрузки завода сырьем с других предприятий, чтобы сохранить объемы выпускаемой продукции», — предупредил источник.

13 марта на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области остановили переработку нефти из-за атаки дронов. А сегодня утром от удара беспилотника на Рязанском НПЗ вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров. Два человека пострадали – их госпитализировали, пожар позднее потушили. Украинские дроны интенсивно атакую регионы России второй день, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Российском топливном союзе рассказали, что будет с ценами на бензин после атак беспилотников по НПЗ страны.