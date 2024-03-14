В Белгородской области опровергли удар по людям в Грайвороне

Руководитель Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев назвал фейком сообщения об ударе по мирным жителям у Грайворона. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«В социальных сетях распространяется информация про прилет по колонне мирных граждан в районе Грайворона. Сообщаю, что информация не соответствует действительности», — написал Бондарев.

По словам главы округа, сообщения об ударе являются попыткой Украины дестабилизировать ситуацию. Он призвал доверять только информации из официальных источников.

14 марта в соцсетях распространили видео с мужчиной, укрывающимся от обстрелов, которое якобы сняли в пробке под Грайвороном. Позднее стало известно, что это фейк, который вбрасывали и до этого.

До этого в мэрии Белгорода опровергли информацию о розыске Land Cruiser 200 на дипломатических номерах с логотипом Красного Креста с украинской ДРГ в Белгородской области.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал село Покровка в Белгородской области.