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На Украине планируют выпускать заключенных взамен службы в армии

В Раду внесли законопроект об освобождении заключенных взамен службы в армии

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Верховная рада Украины намерена позволить заключенным выходить на свободу в обмен на службу в армии. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента страны.

Отмечается, что автором законопроекта стала председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк и 13 ее однопартийцев. Текст законопроекта еще не опубликован. Ожидается, что выход по УДО будет действовать во время «особого периода». При этом что именно означает «особый период», не уточняется.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что заседание комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороне было отменено, комитет должен был рассматривать законопроект о мобилизации на Украине. Причин отмены заседания не уточняются.

По его словам, это «просто издевательство над военными и их семьями, которые ждут, чтобы этот законопроект установил сроки службы».

Газета Financial Times со ссылкой на украинское оборонное ведомство писала, что мобилизация на Украине необходима, чтобы заменить 330 тысяч военных, находящихся на поле боя.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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