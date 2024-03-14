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Момент прилета в машину в Белгородском районе попал на видео

Появились кадры прилета в автомобиль в Белгородском районе

Появились кадры прилета в легковой автомобиль на трассе в Белгородском районе. Видео опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На опубликованных кадрах слышны звуки работающих систем противовоздушной обороны. В определенный момент происходит прилет, и посреди дороги начинает идти дым, после чего водители останавливаются неподалеку от места происшествия.

Как ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате прилета по машине скончался водитель. Кроме того, после ударов ВСУ появилась информация о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. В административном центре области удары повредили два частных дома, а также учреждение здравоохранения и легковой автомобиль.

За вчерашний день украинские войска нанесли порядка 320 ударов по 16 районам Белгородской области. Свыше 120 домов получили повреждения.

Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность.

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