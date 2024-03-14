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В подконтрольной Киеву части Запорожья сообщили о разрушениях

В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура

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Shutterstock

В подконтрольной украинским властям части Запорожской области оказались разрушены объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель назначенной Киевом администрации Иван Федоров.

«Поступило девять сообщений о разрушении... объектов инфраструктуры», — заявил чиновник, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.

12 марта Федоров также без уточнения деталей сообщал, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения.

11 марта в Запорожье также произошли несколько взрывов. На подконтрольной Украине части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры оказались разрушены, заявлял Иван Федоров. Тогда он тоже уточнил, сколько объектов были повреждены и какие именно разрушения были получены.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее взрывы произошли в Харькове.

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