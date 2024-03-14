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InfoBrics: солдаты ВСУ опасаются Сырского

InfoBrics: солдаты ВСУ чувствуют страх из-за командования Сырского

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украинские солдаты испытывают страх из-за командования главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом аналитик Драго Боснич пишет для портала InfoBrics.

Аналитик считает, что украинцы понимают, в какой конфликт их втянула НАТО. В особенности это касается украинских солдат, подчеркнул Боснич.

«Люди за пределами армии, даже на Украине, не осознают, насколько непопулярен Сырский. Его собственные солдаты называют его «мясником» из-за его наступательной тактики, которая всегда приводит к катастрофическим потерям живой силы и техники», — говорится в публикации.

Боснич добавил, что свое прозвище «мясник» Сырский получил после того, как отправлял солдат ВСУ под Дебальцево и Артемовск, не добившись победы в этих сражениях.

До этого Сырский говорил, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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