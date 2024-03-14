Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал новейший танк северокорейской армии и остался весьма доволен увиденным. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

Знакомство с новой боевой техникой состоялось на танковых соревнованиях Корейской народной армии. Победу в них с подавляющим преимуществом завоевала 105-я гвардейская Сеульская танковая дивизия имени Рю Гён Су.

«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», — говорится в публикации ЦТАК.

При этом, уточняет агентство, «военнослужащие танковых частей, взирая на величественный облик всепобеждающего стального Полководца, подняли бурное ликование с возгласами «Мансе!».

Ким Чен Ын, в свою очередь, также выразил полное удовлетворение увиденным.

8 марта армия КНДР проверила работу артиллерии, способной бить по Сеулу.

В тот же день в США анонсировали рассекречивание данных о военном сотрудничестве РФ и КНДР.

Ранее в США рассказали, что может разозлить Ким Чен Ына.