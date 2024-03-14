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Американские спецназовцы пострадали от взрыва на тренировке

KTLA: минимум 16 спецназовцев США получили ранения от взрыва на тренировке

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Global Look Press

Как минимум 16 бойцов американского спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре в штате Калифорния. Об этом сообщает KTLA.

В публикации отмечается, что взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные ученые с саперами.

Издание подчеркивает, что пострадали минимум 16 человек, из них 15 отправили в местную больницу, один добрался до медицинского учреждения самостоятельно.

Уточняется, что взрыв произошел в учебном центре ФБР.

13 человек жаловались на головокружение и звон в ушах, у некоторых ранения в ноги и спину, о смертельных случаях не сообщается, добавляет издание.

До этого директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что после эскалации палестино-израильского конфликта террористическая угроза в США перешла на новый уровень.

Отвечая на вопрос сенаторов об уровне террористической угрозы и риска терактов в США, Рэй отметил, что с 7 октября эта угроза вышла на совершенно иной уровень. В связи с этим директор ФБР отметил, что наступило время для проявления гораздо большей бдительности.

Ранее в Вашингтоне подросток совершил вооруженный угон автомобиля ФБР.

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