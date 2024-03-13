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В селе Белгородской области упал украинский дрон

Гладков: украинский БПЛА повредил хозпостройку в белгородском селе Гостищево

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Государственная пограничная служба Украины

Село Гостищево, расположенное в Яковлевском городском округе Белгородской области, подверглось атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региональной администрации Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал в частном жилом секторе и взорвался. В результате на территории одного из домовладений была разрушена хозяйственная постройка, уточнил он.

«На месте работают оперативные службы», — отметил Гладков.

Он добавил, что во время атаки никто из местных жителей не пострадал.

Вечером 13 марта дрон ВСУ атаковал белгородское село Новая Таволжанка. Как рассказал глава области, целью украинского БПЛА стал местный инфраструктурный объект связи. При этом никакой информации о пострадавших не поступало.

До этого депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн сообщил о попытке украинских дронов атаковать Белгородскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Парламентарий подчеркнул, что сотрудники Росгвардии сбили шесть БПЛА на подлете к инфраструктурному объекту.

Ранее Украину обвинили в применении «технологии запугивания» перед выборами в РФ.

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