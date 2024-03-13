ВСУ потеряли два вертолета Ми-8 в ДНР

Вооруженные силы России уничтожили два вертолета Ми-8 в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, воздушные объекты сбили в районе Новопавловки. Кроме того, благодаря работе дронов, ракетных войск, артиллерии и авиации был поражен цех по ремонту техники и оружия в районе Балаклеи в Харьковской области.

Отмечается, что всего с начала СВО российские войска сбили 269 вертолетов, 577 самолетов, 15362 беспилотника, подбили 485 ЗРК, 15464 танка и других бронемашин, 1238 РСЗО, 8397 артиллерийских орудий и минометов, а также 19709 автомобилей.

До этого в Минобороны сообщили, что ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении по переднему краю. Было отражено 12 контратак штурмовых групп украинской армии. Бои шли в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое в Донецкой народной республике.

Ранее Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении.