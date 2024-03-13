Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ потеряли два вертолета Ми-8 в ДНР

МО РФ: российские войска уничтожили два вертолета Ми-8 ВСУ под Донецком

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили два вертолета Ми-8 в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, воздушные объекты сбили в районе Новопавловки. Кроме того, благодаря работе дронов, ракетных войск, артиллерии и авиации был поражен цех по ремонту техники и оружия в районе Балаклеи в Харьковской области.

Отмечается, что всего с начала СВО российские войска сбили 269 вертолетов, 577 самолетов, 15362 беспилотника, подбили 485 ЗРК, 15464 танка и других бронемашин, 1238 РСЗО, 8397 артиллерийских орудий и минометов, а также 19709 автомобилей.

До этого в Минобороны сообщили, что ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении по переднему краю. Было отражено 12 контратак штурмовых групп украинской армии. Бои шли в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое в Донецкой народной республике.

Ранее Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами