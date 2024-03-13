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В МО РФ рассказали о положении российских войск на Авдеевском направлении

МО РФ: ВСУ на Авдеевском направлении потеряли до 460 солдат и технику

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Efrem Lukatsky/AP

Украинские войска потеряли на Авдеевском направлении до 460 солдат, а также технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении по переднему краю. Было отражено 12 контратак штурмовых групп украинской армии. Бои шли в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое в Донецкой народной республике.

«Противник потерял до 460-ти военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли поражение американскому зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области.

Также было нанесено поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины в 129 районах.

Military Watch Magazine также писал о том, что у Украины осталось мало шансов восполнить подбитые российской стороной системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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