В Курске и Курском районе объявлена авиационная опасность. Об этом в Telegram-канале сообщает региональный главк МЧС.

«Авиационная опасность г. Курск, Курский район», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ последние двое суток атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Были атакованы Брянская, Воронежская, Белгородская, Курская, Ленинградская и Рязанская области. Массовая волна пришлась на Воронежскую область, где сбили больше 40 воздушных целей.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале рассказал, что в результате работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дроны упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».