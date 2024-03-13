Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курске и Курском районе объявлена авиационная опасность

МЧС объявило авиационную опасность в Курске и Курском районе

close
100%
Shutterstock

В Курске и Курском районе объявлена авиационная опасность. Об этом в Telegram-канале сообщает региональный главк МЧС.

«Авиационная опасность г. Курск, Курский район», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ последние двое суток атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Были атакованы Брянская, Воронежская, Белгородская, Курская, Ленинградская и Рязанская области. Массовая волна пришлась на Воронежскую область, где сбили больше 40 воздушных целей.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале рассказал, что в результате работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дроны упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами