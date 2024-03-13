В Китае заявили о превосходстве своего БПЛА над американским истребителем F-22

Китайский гиперзвуковой беспилотник превзошел американский истребитель F-22. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, китайский БПЛА превосходит F-22 по своей аэродинамической эффективности. В частности, аэродинамическое качество китайского беспилотника в режиме дозвукового полета достигает 8,4, что соответствует характеристикам истребителя F-22. При этом F-22 является на сегодняшний день самым совершенным американским истребителем с точки зрения аэродинамики. Также истребитель является единственным самолетом, способным совершать длительный полет на сверхзвуковой скорости.

«Характеристики позволяют беспилотнику маневрировать даже в разреженной атмосфере на больших высотах, что представляет проблему для систем противоракетной обороны, которые полагаются на прогнозирование траекторий полета», — говорится в сообщении.

До этого пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что поставки дронов и других видов вооружений США на Тайвань превращают остров в пороховую бочку.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».