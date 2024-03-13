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Военный эксперт раскрыл политический контекст захода ДРГ на территорию РФ

Военэксперт Алехин: ДРГ пытались зайти в РФ, чтобы посеять смуту перед выборами

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Gleb Garanich/Reuters

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) накануне пытались проникнуть на территорию России, чтобы «закошмарить» население в преддверии президентских выборов. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Он подчеркнул, что противник просчитался — Вооруженные силы РФ были готовы к подобным маневрам.

«Заранее были уже координаты переданы и маршруты их выдвижения. Мы скрытно заняли позиции. Артиллеристы, минометчики, подтянули РСЗО, и они (диверсанты. — «Газета.Ru»), условно говоря, попали в огневой мешок на некоторых направлениях, поэтому им не удалось пересечь государственную границу», — отметил Алехин.

Он добавил, что на сегодняшний день координация межу различными подразделениями силовых и военных структур РФ значительно улучшена, что помогло эффективно отразить атаки украинских ДРГ в приграничье.

12 марта через границу России дважды пытались прорваться украинские вооруженные группы. Они атаковали двумя волнами: сначала в Белгородской, потом в Курской области. На фоне попытки вторжения, ВСУ атаковали регионы ракетами и дронами. Минобороны РФ заявило, что отбиты все нападения, граница не нарушена. По российским сводкам, Украина потеряла 234 человека, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтоженной техникой украинских ДРГ.

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