Российские десантники и морпехи группировки войск «Днепр» ночью 13 марта провели высадку на правый берег Днепра у основания Антоновского моста. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, благодаря внезапности операции, украинские военные не успели вовремя среагировать. В результате, заверил Сальдо, российские бойцы смогли уничтожить несколько позиций противника.

Он пояснил, что были уничтожены пункт управления беспилотниками и станция РЭБ, а также пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы. По словам Сальдо, после завершения операции российские солдаты без каких-либо потерь отошли на левый берег.

«Так наши доблестные воины напомнили захватчикам о том, что победа будет за нами, как и 80 лет назад», — заключил Сальдо, указав на то, что место высадки было выбрано не случайно. Именно в этом районе в 1944 году советские солдаты захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра в Великую Отечественную войну.

До этого российские военные при содействии оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии уничтожили склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня Himars американского производства.

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