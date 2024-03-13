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США заподозрили в срыве сделок по продаже подлодок Австралии

Bloomberg: США заподозрили в срыве сделки по продаже подводных лодок Австралии

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U.S. Naval Sea Systems Command Image/Wikimedia

Соединенные Штаты Америки заподозрили в срыве сделки по продаже подводных лодок Австралии в рамках военно-политического альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в 2025 году США произведут только одну подводную лодку, так как действующая американская администрация сократила заказы на новые корабли в своем последнем оборонном бюджете.

По словам бывшего премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, Вашингтон не будет действовать в ущерб своим оборонным нуждам и усугублять собственный дефицит подводных лодок. Однако официальный представитель Министерства обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что партнеры по сделке работают в соответствии с установленными сроками.

До этого доцент австралийского Университета Кертина Алексей Муравьев говорил, что Тихоокеанский флот (ТОФ) Военно-морского флота (ВМФ) России может нести серьезную угрозу для Военно-морских сил (ВМС) Австралии и ее союзников на Западе.

Ранее в Пентагоне сообщали, что Австралия получит тренировочное оборудование для AUCUS на $2 млрд.

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