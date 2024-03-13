Минобороны уничтожило семь дронов над Белгородской и Воронежской областями

Российское Министерство обороны сообщило, что 13 марта над Белгородской и Воронежской областями средства ПВО уничтожили семь беспилотников.

В министерстве сообщили, что атака беспилотников самолетного типа зафиксирована около 09:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и Воронежской области (6 БПЛА)», — говорится в публикации.

До этого мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал об ущербе в результате атаки БПЛА по городу.

Накануне министерство обороны России сообщило, что при попытке прорыва через российскую границу были уничтожены 234 диверсанта Вооруженных сил Украины, семь танков, три боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера. 12 марта российские регионы также атаковали украинские беспилотники, два из них попали в торговый центр и здание администрации в Белгороде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дрон ВСУ попал в жилой дом в Белгороде.