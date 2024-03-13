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ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Губернатор Старовойт: житель поселка Теткино получил контузию из-за обстрела ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, один местный житель получил контузию. Врачи Глушковской центральной районной больницы оказывают ему всю необходимую помощь. Информация по повреждению имущества уточняется.

Накануне, российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе.

Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России за ночь уничтожили около 60 украинских беспилотников.

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