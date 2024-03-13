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Мэр Воронежа рассказал об ущербе после атаки БПЛА

Мэр Воронежа Кстенин: в Советском районе повреждены частные домовладения

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Reuters

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем Telegram-канале рассказал об ущербе в результате атаки БПЛА по городу.

По его словам, повреждения получили частные домовладения. С собственниками работают сотрудники управы, они проводят оценку нанесенного ущерба. При необходимости будут задействованы средства резервного фонда. Также власти связались с предпринимателями, чья собственность была повреждена, чтобы выяснить, нужна ли им помощь, или они могут справиться с устранением последствий своими силами.

«В результате вчерашней атаки БПЛА в Советском районе у одного частного домовладения повреждена кровля, а у другого – забор», — поделился Кстенин.

Он добавил, что в результате сегодняшней атаки беспилотников повреждения получили несколько домов в СНТ.

До этого очевидцы сняли последствия атаки украинских дронов в Воронеже. Обломки беспилотника упали на Юго-Западном рынке и повредили торговые павильоны.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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