В аэропорту Пулково сняли ограничения после атаки беспилотника в Ленобласти

В аэропорту Пулково в Петербурге вводили временные ограничения с 08:32 до 09:00. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

До этого в аэропорту вводили план «Ковер». Вероятная причина тому — сбитый над Ленобластью беспилотник.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе.

Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали комплекс подавления малых беспилотников.