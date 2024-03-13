Байден предложил Польше кредит на модернизацию армии

Президент США Джо Байден в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой и главой правительства Польши Дональдом Туском предложил кредит на сумму $2 миллиарда, сообщает «Интерфакс».

По словам Дуды, на встрече поднимались вопросы поставок вертолетов Apache для армии Польши.

«Нам была предложена поддержка — $2 миллиарда. Это исключительная поддержка, исключительный кредит для того, чтобы модернизировать нашу армию», — сказал он.

До этого государственный департамент и профильное ведомство министерства обороны США, осуществляющее поставки военной техники и оружия за рубеж, сообщили, что Вашингтон продаст Варшаве значительное количество ракет и сопутствующего оборудования примерно на $3,7 млрд.

11 марта сообщалось, что Польша планирует добиться от США увеличения численности американских военных на своей территории. Президент Польши Анджей Дуда, призвавший повысить расходы стран НАТО на оборону до 3% ВВП, заявил, что это предложение в реальности адресовано России.

Позже Байден заявил, что необходимости в дополнительных американских войсках на границе Польши нет.

Ранее в США сообщили, что НАТО не защитит Украину, даже если она будет членом блока.