В Шебекино после обстрела без света остались 45 тыс. человек

Около 45 тысяч человек в Шебекино остались без энергоснабжения в результате утреннего обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, напряжение уже удалось провести в Ржевку и Маслову Пристань. Он заверил, что специалисты должны оперативно справиться с проблемой и вернуть электроснабжение всем местным жителям.

Сообщается, что при утреннем обстреле Шебекино пострадал один человек. Его госпитализировали во вторую белгородскую городскую больницу с контузией и ссадинами. Раненый является работником предприятия, расположенного в промзоне Шебекино, куда на этот раз пришелся обстрел.

До этого жительница Шебекино получила осколочное ранение во время обстрела ВСУ.

После обстрела в городе зафиксировали различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Также пострадали два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте, заключил Гладков.

Ранее в Нижегородской области потушили пожар, вызванный атакой дрона.