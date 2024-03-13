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Воздушная тревога объявлена в Курской области

Старовойт объявил ракетную опасность в Курской области

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В Глушковском районе Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Чиновник призвал всех тех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Находящихся на улице он попросил зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В этот же день воздушная опасность была установлена в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов заявлял, что получена информация о возможных прилетах беспилотных летательных аппаратов в районе Липецка и Липецкого района.

Накануне министерство обороны России сообщило, что при попытке прорыва через российскую границу были уничтожены 234 диверсанта Вооруженных сил Украины, семь танков, три боевых машин пехоты Bradley и два бронетранспортера. 12 марта российские регионы также атаковали украинские беспилотники, два из них попали в торговый центр и здание администрации в Белгороде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области.

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