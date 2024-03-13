Пентагон заключил контракт на поставку Тайваню беспилотников

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) заключила контракт на $250 млн с министерством обороны США на производство четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian для Тайваня с целью использования в морской разведке. Эта информация была официально объявлена в письменном заявлении Пентагона, пишет ТАСС.

Пентагон подчеркнул, что помощь США Тайваню не влияет на военную поддержку Украины. Китайское министерство обороны выразило протест по поводу предоставления США военной помощи Тайваню на сумму $345 млн.

Общая стоимость контракта составляет $250 063 810 и включает в себя также две наземные станции управления, запасные части и соответствующее оборудование.

Работы по контракту будут проводиться в штате Калифорния, где находится штаб-квартира компании. Ожидается, что проект будет завершен к 11 августа 2027 года. Пока что Посольство КНР в Вашингтоне не дало комментария на запрос агентства ТАСС относительно этого контракта.

Беспилотные летательные аппараты данной модели предназначены для морской разведки и способны выполнять боевые миссии, несущие различные виды вооружения.

Ранее тайваньские власти сообщили о переговорах с США о возможных поставках ударных беспилотных летательных аппаратов. В июле прошлого года президент Джо Байден объявил о выделении Тайваню пакета военной помощи на $345 млн.

США являются основным поставщиком вооружений для Тайваня. В 1979 году Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайванем и установил их с Пекином, однако продолжает поддерживать связи с островом и поставлять вооружения, признавая политику «одного Китая». Это вызывает протесты со стороны Китая, который рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.