В зоне СВО погиб замглавы российского города

Бывший заместитель главы города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа Дмитрий Крылов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал этого муниципалитета.

«В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб наш земляк и коллега Дмитрий Александрович Крылов», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что Крылов начал свой карьерный путь от специалиста, пройдя все ступени в администрации вплоть до управляющего делами администрации Югорска. Отправиться на фронт Крылов принял решение в декабре 2023 года — он заключил контракт с Министерством обороны России.

Дмитрий Крылов погиб 4 февраля 2024 года во время штурма Авдеевки.

До этого бывший игрок сборной России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб во время проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что один из сильнейших людей Украины погиб в зоне СВО.