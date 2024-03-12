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В зоне СВО погиб замглавы российского города

Бывший замглавы Югорска погиб в зоне специальной военной операции

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Телеграм-канал Наш Югорск

Бывший заместитель главы города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа Дмитрий Крылов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал этого муниципалитета.

«В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб наш земляк и коллега Дмитрий Александрович Крылов», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что Крылов начал свой карьерный путь от специалиста, пройдя все ступени в администрации вплоть до управляющего делами администрации Югорска. Отправиться на фронт Крылов принял решение в декабре 2023 года — он заключил контракт с Министерством обороны России.

Дмитрий Крылов погиб 4 февраля 2024 года во время штурма Авдеевки.

До этого бывший игрок сборной России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб во время проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что один из сильнейших людей Украины погиб в зоне СВО.

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