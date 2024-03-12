В Курске и Белгороде отменили ракетную угрозу

В Курской области отменили сигнал ракетной угрозы со стороны Украины. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Курской области в Telegram-канале.

«Отбой ракетной опасности», — сообщили в МЧС.

Одновременно с этим об отбое ракетной тревоги сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

До этого ракетная опасность повторно была объявлена на всей территории Белгородской области.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезавод под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ атаковали торговый объект в Белгороде.