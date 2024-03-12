В Белгородской области объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность повторно объявлена на всей территории Белгородской области. О сигнале тревоги сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — пишет Гладков.

До этого в Белгороде и Белгородском районе был отменен сигнал ракетной опасности.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезавод под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ атаковали торговый объект в Белгороде.