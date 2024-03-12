Польская полиция задержала фальшивых «солдат США»

В Польше задержаны шесть человек, которые выдавали себя за американских солдат — им будут предъявлены обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польское Центральное полицейское бюро по борьбе с киберпреступностью.

«Полицейские задержали в Мазовецком воеводстве шесть человек, ответственных за совершение мошенничества. Также изъято компьютерное оборудование, в том числе мобильные телефоны, используемые для совершения преступлений, 25 тысяч злотых [$6,4 тыс. — «Газета.Ru»], а также наркотики — марихуану и гашиш», — сообщили в польской полиции.

В ходе следственных действий полиция выяснила, что задержанные изображали американских военнослужащих, которые страдают от пост-травматического стрессового расстройства. Злоумышленники вовлекали жертв в психологическую игру, стремясь получить деньги.

По данным польской полиции, речь идет о десятках обманутых.

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