Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской ДРГ

В районе Сподарюшино Белгородской области уничтожили технику диверсионно-разведывательной группы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Уничтожены боевые бронированные машины М113, Брэдли производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов. Понеся существенные потери, противник отброшен от границы Российской Федерации. Прорыв ДРГ противника на территорию Российской Федерации не допущен», — говорится в сообщении.

Во вторник, 12 марта через границу России дважды пытались прорваться украинские вооруженные группы. Они атаковали двумя волнами: сначала в Белгородской, потом в Курской области. Минобороны заявило, что отбило все нападения, граница не нарушена.

До этого в российском военном ведомстве прокомментировали попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ.

Ранее в Москву доставили четверых украинских диверсантов для следственных действий.