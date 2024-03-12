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В Белоруссии проходит проверка территориальной обороны Гомельской области

В Белоруссии проверяют готовность территориальной обороны Гомельской области

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

В Белоруссии проверяют готовность территориальной обороны Гомельской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны страны.

Сообщается, что в ходе проверки будет определена степень «готовности районных (городских) исполнительных комитетов и военных комиссариатов Гомельской области к формированию территориальных войск, а также оценка состояния дел по вопросам формирования и применения сил территориальной обороны».

На время проверки будет призвано около 200 военнообязанных из запаса для комплектования территориальных войск.

20 февраля председатель белорусского КГБ Иван Тертель сообщил о беспрецедентном уровне всех видов разведки против Белоруссии.

Он отметил, что «осуществляется ремонт рокадных дорог и аэродромов для быстрой переброски крупных воинских контингентов». По его словам, контингент НАТО планируют подвести в приграничные с Белоруссией районы Польши, Литвы и Латвии.

При этом предложения белорусской стороны о взаимном наблюдении специалистов за учениями Западом последовательно игнорируются.

Ранее в Белоруссии пообещали ответить на формирование ударных группировок НАТО.

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