В Белоруссии проходит проверка территориальной обороны Гомельской области

В Белоруссии проверяют готовность территориальной обороны Гомельской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны страны.
Сообщается, что в ходе проверки будет определена степень «готовности районных (городских) исполнительных комитетов и военных комиссариатов Гомельской области к формированию территориальных войск, а также оценка состояния дел по вопросам формирования и применения сил территориальной обороны».
На время проверки будет призвано около 200 военнообязанных из запаса для комплектования территориальных войск.
20 февраля председатель белорусского КГБ Иван Тертель сообщил о беспрецедентном уровне всех видов разведки против Белоруссии.
Он отметил, что «осуществляется ремонт рокадных дорог и аэродромов для быстрой переброски крупных воинских контингентов». По его словам, контингент НАТО планируют подвести в приграничные с Белоруссией районы Польши, Литвы и Латвии.
При этом предложения белорусской стороны о взаимном наблюдении специалистов за учениями Западом последовательно игнорируются.
Ранее в Белоруссии пообещали ответить на формирование ударных группировок НАТО.