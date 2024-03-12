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У ВСУ может быть оружие против мощных российских авиабомб ФАБ-1500

Эксперт Кошкин считает, что в теории ЗРК Patriot может сбивать авиабомбы ФАБ-1500

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Global Look Press

Зенитно-ракетный комплекс американского производства Patriot, который стоит на вооружении украинской армии, в теории, способен сбивать мощные российские авиабомбы ФАБ-1500, оснащенные унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом телеканалу »360» заявил доктор политических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Он пояснил, что оснащенные модулями УМПК, фугасные авиационные бомбы превращаются в гораздо более точное оружие поражения, при этом их запуск возможно осуществлять на большом расстоянии от цели. В России эти модули начали массово устанавливать на бомбы различного калибра в ходе специальной военной операции на Украине. При этом ФАБ-1500 — одна из наиболее мощных бомб на вооружении ВКС России, способная одним попаданием уничтожать мощные опорные пункты противника.

Кошкин отмечает, что против такого оружия на вооружении ВСУ есть средства противодействия, ведь в теории ЗРК Patriot способен сбивать такие бомбы. Однако, по словам эксперта, для этого батареям ЗРК не хватает мобильности для уверенного поражения бомб.

До этого британский эксперт назвал катастрофой уничтожение ЗРК Patriot на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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Операция на Украине
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