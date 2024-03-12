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Гладков подтвердил столкновение дрона ВСУ со зданием администрации Белгорода

Гладков: дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода, двое пострадали

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Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в здание администрации Белгорода, пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Пострадавшим предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в результате взрыва в здании администрации выбиты окна, посечен фасад. На месте происшествия работают все оперативные службы, рассказал губернатор.

Также сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотником торговый объект в Белгороде. Дрон врезался в стену магазина. В результате этого нападения никто не пострадал.

До этого Гладков сообщал, что количество пострадавших при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области увеличилось до трех человек. Последняя пострадавшая — женщина — самостоятельно обратилась к медикам.

Ранее ФСБ опровергла информацию о проникновении украинских ДРГ в регионы России.

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