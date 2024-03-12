Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО РФ сбили 11 реактивных снарядов за сутки

Минобороны: средства ПВО РФ сбили 11 реактивных снарядов HIMARS, «Град» и «Vampire»

close
100%
РИА Новости

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, «Град» и «Vampire», а также тактическая ракета «Точка-У». Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

В военном ведомстве также сообщили, что за сутки были уничтожены 146 украинских дронов и беспилотников. Цели были поражены в районе населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Зеленополье, Александровка, Кодема Донецкой народной республики, Мирное, Вишневое, Шевченково, Конские Раздоры, Очеретоватое Запорожской области и Рыбальче Херсонской области.

12 марта средства ПВО сбили беспилотный аппарат самолетного типа в окрестностях города Кириши Ленинградской области. Глава региона Александр Дрозденко заверил, что в результате атаки дрона пострадавших и разрушений нет. Других подробностей он не привел.

Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на регионы России не заканчиваются с предыдущей ночи. По данным Министерства обороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 украинских беспилотников над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

Ранее жителей Курска предупредили о работе системы ПВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами