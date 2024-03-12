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Швеция собралась «защищать от РФ» балтийский остров вместе с НАТО

FT: Швеция вместе с НАТО собирается защитить остров Готланд от России

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Reuters

Швеция вместе с партнерами по НАТО собирается «защитить от России» остров Готланд в Балтийском море, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Об этом пишет Financial Times (FT).

По словам Кристерссона, укрепление обороны Готланда станет одним из первых вопросов в повестке дискуссий с партнерами по НАТО. Шведский премьер отметил, что сейчас его страна имеет лишь «небольшое» военное присутствие на острове. Он напомнил, что другие страны Северной Европы и Балтии часто называли Готланд критической уязвимостью альянса.

Кристерссон признал, что есть довольно много вопросов с точки зрения того, как использовать ресурсы и на чем сосредоточиться больше всего. Премьер заявил, что на Готланде могут увеличить присутствие шведских военных и разместить подводные лодки.

Готланд является самым большим островом Швеции. Он находится примерно в 330 км от Калининграда, где находится штаб-квартира Балтийского флота России.

11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции, после чего страна официально стала членом альянса. Представители государства при этом заявили, что не видят в настоящее время необходимости в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории страны.

Ранее в Швеции призвали население запасаться консервами на случай войны с РФ.

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