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В Брянске начались профилактические антитеррористические мероприятия

Богомаз: в Брянске проводят мероприятия по предупреждению терроризма

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РИА «Новости»

Профилактические мероприятия по предупреждению терроризма проводятся в Брянске. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня правоохранительными ведомствами <…> проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий на территории <…> Брянска», — написал глава региона.

Он попросил жителей «отнестись с пониманием» и соблюдать спокойствие.

Утром во вторник, 12 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить террористическую атаку на Брянскую область. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. По словам Богомаза, оперативные и экстренные службы выехали на место происшествия.

По информации министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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