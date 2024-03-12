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Беспилотник атаковал Таганрог

Глава Таганрога сообщил об атаке региона БПЛА и призвал спуститься в подвалы

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Shutterstock

Глава Таганрога Андрей Фатеев в своем Telegram-канале сообщил об атаке региона с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Он призвал жителей спуститься на нижние этажи или в подвал.

«Найдите место без окон, сядьте на пол», — написал Фатеев.

В Белгороде Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали БПЛА коммерческое предприятие.

В Борисовском районе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре беспилотных летательных аппарата.

В Нижегородской области локализовали пожар, вызванный атакой дрона.

В Московской области дрон был сбит в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Британия анонсировала поставку Украине еще 10 тысяч беспилотников.

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