Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соболев призвал ввести военную цензуру и запретить публиковать фото «прилетов»

Депутат ГД Соболев: публикация фото ударов по территории России помогает ВСУ

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В России следует запретить публикацию определенной информации, которая может помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ), считает член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев. В том числе под запрет должны попасть данные о расположении российских военных, а также любые фотографии и видеоролики с «прилетами» по территории РФ, заявил он в беседе с НСН, призвав ввести в стране военную цензуру.

Многие данные носят секретный характер, их нельзя обнародовать, подчеркнул депутат. Так он, в частности, прокомментировал сообщения СМИ о том, что прошлогодние законопроекты о запрете публикации информации о расположении и работе российских военных не будут рассматриваться в Госдуме.

«Даже при нанесении противником ударов планируется противодействие, чтобы в следующий раз эти удары не повлияли на боеспособность вооруженных сил, — пояснил он. — Если мы фотографируем и распространяем результаты ударов, мы, фактически, сообщаем противнику, что цели поражены, что они на правильном пути. Должен быть какой-то предел тому, что можно говорить, а что нельзя».

Публикация фотографий и видео помогают ВСУ и становятся «достоянием в информационной войне», а также используются при планировании новых ударов, убежден Соболев.

«Считаю, что должна быть военная цензура, как это было в годы Великой Отечественной войны, — заявил депутат. — Никто ничего не запрещал, но, тем не менее, каждое письмо солдата с фронта читали цензоры и то, что было лишнее – убирали… То, что может оказать помощь противнику, если эта информация попадет к нему в руки».

Минувшей ночью российские ПВО перехватили 25 украинских беспилотников над семью регионами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами